Украина получит бронемашины для эвакуации мирных жителей

Правительство Великобритании объявило о том, что в ближайшее время передаст Украине бронированные автомобили для эвакуации мирного населения из регионов, где ведутся активные боевые действия.

Также эти машины будут использоваться чиновниками, для посещения временных командных пунктов в горячих точках, и специалистами критической инфраструктуры, которые занимаются восстановлением железнодорожных путей, линий энергообеспечения и водоснабжения. По данным издания Reuters, бронемашины способны защитить от обстрелов из стрелкового оружия, подрывов противопехотных мин и различных самодельных взрывных устройств. Всего намерены отправить в нашу страну 13 таких машин.