Новости Бегуны померились силами с ралли-кроссовым спорткаром и почти победили

Необычный забег организовала компания Red Bull

Известный производитель энергетических напитков Red Bull, который также спонсирует и организовывает многочисленных соревнований в автоспорте, велоспорте, сноубординге, мотоспорте, киберспорте, футболе и других видах, организовал забег с участием бегунов и гоночного суперкара.

Целью необычного состязания было привлечение внимания к проекту Wings for Life World Run, ежегодному благотворительному забегу под девизом «Беги за тех, кто не может». Участники забега собирают средства для фонда, поддерживающего научные разработки по поиску лекарства от травм спинного мозга.

Все участники импровизированного забега — шведы. За команду бегунов выступали лыжник-фрирайдер Макс Палм, триатлет Патрик Нильссон, велосипедист-маунтинбайкер Мартин Содерстрем и гонщица Микаэла Ахлин-Коттулински. Им противостояли братья Кевин и Тимми Хансены, сменявшие друг друга за рулем 600-сильного полноприводного ралли-кроссового Peugeot 208 RX Supercar. С места до 100 км/ч он ускоряется всего за 2 секунды.

Состязание людей и суперкара проходило на импровизированном стадионе. Бегунам предстояло пробежать эстафету из четырех кругов длиной 400 метров, автомобилю — восемь кругов по 800 метров с пит-стопом после четвертого для смены пилотов.

Как прошло состязание, вы можете посмотреть в ролике ниже. Забегая на перед отметим, что бегунам практически удалось оказаться на финише первыми. Peugeot успел обойти соперников буквально на последних секундах.