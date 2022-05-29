Украина получит мощные американские РСЗО

О том, что Вооруженные силы Украины могут получить РСЗО американского производства заявили сразу нескольких уважаемых СМИ со ссылкой на официальных лиц из правительства США, сообщает Defense Express.

Речь идет о системах залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и/или M270A1 MLRS (Multiple Launch Rocket System). Первая из них, на колесном пятитонном шасси XM1140A1 (6х6) с бронекабиной, выпускается с 2003 года. А вторая – M270A1 MLRS построена уже на гусеничном шасси американской платформы Bradley и принята на вооружение США еще в 1983 году.

Колесное шасси несет шесть ракет калибра 227/240 мм, а гусеничное – уже 12. Максимальная дальность стрельбы составляет 45 – 70 км, в зависимости от типа снарядов. Примечательно, что обе эти РСЗО могут также выполнять функцию пусковых установок для тактических ракет типа ATACMS с дальностью до 300 км.

Ожидается, что официальное решение о поставках этого эффективного вооружения Украине американское правительство озвучит уже на следующей неделе.