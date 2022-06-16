Военная техника Украина получит от США новый пакет тяжёлого вооружения на 1 млрд долларов: что в него входит

Вчера, 15 июня Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного, 12-го по счету пакета военной помощи на сумму 1 млрд долларов. В него в частности вошли 18 гаубиц М777 калибра 155 мм и 36 000 снарядов, а также 18 тактических грузовиков к ним, о которых мы уже подробно рассказывали.

Это также две реактивных системы береговой обороны Harpoon, 1000 защищённых радиостанций и 1000 тепловизоров. Кроме того будет проведено обучение украинских военных по работе с РСЗО типа MLRS.

Отметим, что Минобороны США объявило также о поставке четырёх РСЗО Himars на колесом шасси. Параллельно Великобритания предоставит нам три гусеничных РСЗО M270 MLRS, а Германия – их лицензионные версии Mars, в количестве также трех единиц.