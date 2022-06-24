Украина заключила контракт на поставку ЗРК IRIS-T

Закрыть небо над Украиной поможет мощный зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Контракт на его поставку был заключен с компанией Diehl Defence. Средства на это (порядка 178 млн евро) должно выделить немецкое правительство. Об этом изданию «Укринформ» сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Теперь последнее слово за федеральным канцлером Олафом Шольцем. Если решение будет положительным, но ЗРК сможет поступить к нам уже осенью.

IRIS-T SLM относится к ЗРК среднему радиусу действия, отсюда и индекс SLM (Surface-Launched Middle Range). Он состоит из комплекса РЛС, способного обнаруживать цели на расстоянии до 250 км, командного пункта, а также пусковой установки на восемь ракет. Дальность поражения составляет 40 км, а высота – до 20 км.

Одной из важных особенностей ЗРК является то, что основные его компоненты полностью независимы от шасси и в сложенном виде укладываются в габариты 20-дюймового контейнера. Это позволяет их легко транспортировать грузовиками, а также самолетами такими как С-130. Время развертывания комплекса составляет 10 минут, а на перезарядку понадобится 15 мин. В качестве наиболее распространенного колесного шасси под IRIS-T SLM служит модель MAN SX45 (8х8).