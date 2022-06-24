Adi Putro презентует первый автобус с кузовом монокок

Известный индонезийский производитель автобусов – компания Adi Putro презентует первый в стране городской автобус среднего класса с кузовом типа монокок – Jetbus Transit. В отличие от широко распространенных моделей с пространственным каркасом или лестничной рамой, новинка обладает меньшим весом, а потому расходует меньше топлива. Пока машина будет предлагаться с дизельным двигателем, а также мотором на газе. Однако в дальнейшем появится и версия на электротяге, разработка которой уже ведется.

Мировой дебют автобуса Adi Putro Jetbus Transit состоится в рамках международной выставки Busworld South East Asia 2022, которая пройдет в Джакарте с 5 по 7 октября.

Отметим, что Adi Putro начала свою деятельность в 1973 году как небольшой производитель микроавтобусов. А сегодня – это одна из крупнейших в Индонезии автобусостроительных компаний, изготавливающая 150 – 200 машин в месяц. У нее в ассортименте широкая гамма моделей на шасси Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Hino и Isuzu.