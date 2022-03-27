Украинская армия пополнилась пикапами Mitsubishi L200

Благотворительный фонд помощи ветеранам и воинам «Повернись живим» передал сегодня в одну из частей ВСУ девять пикапов Mitsubishi L200. Как сообщается на официальной страничке фонда в Фейсбук, «мобильность должна стать главным нашим преимуществом в войне с агрессором, а без качественных автомобилей достичь ее невозможно».

Отметим, что команда Фонда постоянно работает над обеспечением наших защитников микроавтобусами и внедорожниками. Так, на днях были переданы два «буса» Volkswagen T4. Также осуществляется помощь тепловизорами – недавно была отгружена партия из 380 ед. на общую сумму 22 млн грн. Кроме того наши воины получили 1548 средств защиты, не считая медицинских товаров и мелких элементов амуниции.

Бойцам 112-й бригады теробороны Киева передано 545 бронежилетов. Кроме того, фонд организовал передачу 500 раций, дронов для артиллеристов, а также еще много всего полезного для разведчиков, снайперов и всех других, кто борется с рашистскими оккупантами.