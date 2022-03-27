Житель Днепропетровщины передал теробороне свой БРДМ-2

Вторжение российских оккупантов в Украину сплотило наших граждан как никогда. Каждый патриот считает своим долгом сделать что-то для победы, не жалея ни сил, ни своего имущества. И тому наглядный пример житель Днепропетровщины Сергей Ковалев, который от чистого сердца передал местной теробороне свой БРДМ-2, сообщает телеканал «Україна 24»

Эту машину Сергей приобрел еще в 2007 году и использовал ее для путешествий по Украине: в частности, поднимался на Ай-Петри и даже как-то проехался по Крещатику. По словам владельца, его БРДМ-2 был «демитализирован», то есть лишен частично брони и, понятно, вооружения.

Машину было решено модернизировать. На корпусе появилась бронекапсула, своеобразная рубка, которая увеличила внутреннюю высоту, что повысило удобство для экипажа. Кроме того, был произведен капремонт двигателя, коробки передач и всего электрооборудования. На все про все ушел целый месяц и порядка 100 тыс. грн. Слава героям!