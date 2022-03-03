Украинская РСЗО «Ольха» эффективно бьет врага

Реактивная система залпового огня «Ольха» украинской разработки показала свою высокую эффективность в подавлении вооруженных сил РФ. За первые дни войны уже было произведено полсотни пусков, что позволило уничтожить десятки единиц бронетехники, систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и мобильных командных пунктов. Цели поражались управляемыми реактивными снарядами Р624.

Отметим, что РСЗО «Ольха» была разработана государственным КБ «Луч» в рамках программы «Ракетный щит» и успешно принята на вооружение ВСУ. Это глубокая модернизация хорошо известной РСЗО «Смерч». Здесь установлена специальная система наведения с возможностью корректировок в полете. Кроме того, все 12 снарядов калибра 300 мм, установленных в пакете, можно навести на разные цели, что позволяет поражать противника в широком секторе обстрела.

Полный залп осуществляет за 48 секунд. Площадь поражения залпом достигает 70 гектаров. Снаряд в конце траектории летит со скоростью в 3,4 раза, превышающую скорость звука. Если же говорить о дальности полета, то она составляет 70 км. Однако недавно в КБ «Луч» создали модернизированную РСЗО – «Ольха-М», которая стреляет реактивными снарядами Р624М до 120 км.