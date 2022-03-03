MAN прекратил поставку грузовиков в РФ и Беларусь

Один из крупнейших западноевропейских производителей грузовиков и автобусов – компания MAN Truck & Bus прекращает поставки своих автомобилей, а также комплектующих к ним в Россию и Беларусь, сообщает Forbes. Кроме того, перед эти был остановлен сборочный завод в Санкт-Петербурге, на котором работало около 70 человек. Все это – последствия безумных действий преступного режима вышеупомянутых государств, что вылилось в полномасштабную войну на украинской земле.

Недавно о своем отказе от поставок грузовиков в РФ заявили также такие зарубежные производители как Scania и Volvo Trucks, а концерн Daimler Truck AG дополнительно перекрыл кислород совместному предприятию «Даймлер Камаз Рус», о чем мы уже отдельно писали. Хочется верить, что все эти меры помогут нам выстоять и прогнать оккупантов.