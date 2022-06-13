Украинские бойцы под Северодонецком уничтожили три вражеских «‎Града»‎ (видео)

Вооруженные силы Украины мужественно сражаются за каждый кусочек нашей страны, не давая войскам РФ ни малейшего шанса на победу. Украинские защитники наносят мощные удары, уничтожая их личный состав и технику.

Так, на Северодонецком направлении аэроразведка с помощью беспилотника обнаружила четыре вражеские установки РСЗО БМ-21 «‎Град» и передала координаты артиллеристам. Они точными ударами из гаубиц М777 отработали указанные позиции. В результате, три системы уничтожены и одна подбита.

«‎Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 «‎Град ». Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины. Точным огнем 3 из 4 вражеских установок РСЗО уничтожены. Еще одна – повреждена», – говорится на странице в Fаcebook ССО Украины.