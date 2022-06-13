Украинские бойцы под Северодонецком уничтожили три вражеских «Града» (видео)
Вооруженные силы Украины мужественно сражаются за каждый кусочек нашей страны, не давая войскам РФ ни малейшего шанса на победу. Украинские защитники наносят мощные удары, уничтожая их личный состав и технику.
Так, на Северодонецком направлении аэроразведка с помощью беспилотника обнаружила четыре вражеские установки РСЗО БМ-21 «Град» и передала координаты артиллеристам. Они точными ударами из гаубиц М777 отработали указанные позиции. В результате, три системы уничтожены и одна подбита.
«Во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 «Град ». Именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции Сил обороны Украины. Точным огнем 3 из 4 вражеских установок РСЗО уничтожены. Еще одна – повреждена», – говорится на странице в Fаcebook ССО Украины.