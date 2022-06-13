В сервисный центрах МВД возобновили важную опцию

Несмотря на войну в Украине, сервисные центры МВД продолжают предоставлять услуги населению. С каждым днем организация расширяет их перечень. Также она возобновила возможность онлайн-записи в электронную очередь.

Записаться можно на официальном вебсайте Главного СЦ МВД. Для этого нужно выбрать раздел «Запись в е-очередь», пройти идентификацию через сервис ID.GOV.UA и указать место получения услуги, ее вид, а также желаемую дату и время посещения сервисного центра.

Онлайн-запись является индивидуальной и передать ее другому лицу нельзя. К тому же, регистрацию в электронной очереди могут отменить если выбранная услуга или данные клиента не соответствуют заявленным.

Записаться через электронную очередь можно практически на все услуги. Исключением является сдача практических экзаменов на права. Для ее получения нужно брать талон в терминале, который установлен в помещениях сервисов, и в порядке живой очереди.