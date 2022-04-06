Украинские бойцы захватили у оккупантов нетипичный грузовик "Урал"

Оккупационные войска россиян продолжают терять в Украине свои автомобили. На днях мы писали о двух захваченных бронеавтомобилях «Торнадо-У», построенных на базе «Урал-6370» (6х6). А вот буквально вчера, 5 апреля к нашим воинам попало еще несколько интересных трофеев. Среди них довольно нетипичный грузовик марки «Урал».

Во-первых, это двухосная модель 43206 (4х4), оснащенная 6-местной кабиной. А во-вторых, что самое интересное, ее кабина покрыта «модульным бронированием» кустарного производства – а именно вязанкой дров. Отметим, что такая деревянная защита оккупантами применяется на своей техники сплошь и рядом.

Отметим, что «Урал-43206» выпускается с 1996 года. Двухосная схема позволила увеличить колесную базу почти на метр, по сравнению с трехосником 4320 – то есть с 3525 мм до 4405 мм. Грузоподъемность, понятное дело, упала. У машины с двухрядной кабиной она равняется всего 3600 кг. Армейский вариант комплектуется 11-литровым дизелем ЯМЗ-236НЕ23 мощностью 230 л. с. (883 Нм) и механической, 5-ступенчатой коробкой передач ЯМЗ-236У. Расход топлива составляет около 30 л на 100 км. Максимальная скорость – 85 км/ч.

Кроме данного «Урала» к нам попали также Т-72 и САУ «Хоста» – это уже вторая по счету, довольно редкая самоходка, захваченная ВСУ о оккупантов.