Украинские специалисты начали ремонт трофейных танков Т-90А

Защитники Украины в боях с оккупантами нередко захватывают технику. Вот недавно им удалось получить в качестве трофеев два новейших российских танка Т-90А .

Во время ожесточенных боев на Востоке Украины эти машины получили незначительные повреждения, поэтому их передали специалистам одного из украинских предприятий. Они оперативно проведут восстановительные работы, после чего танки встанут на вооружение ВСУ и будут использоваться против прежних владельцев. Об этом сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Боевой танк Т-90А является сильно модернизированной версией Т-72Б. На него установили двигатель В-92С2 мощностью 1000 л.с., который позволяет развивать скорость до 70 км/ч. К тому же у него башня с динамической защитой против бронебойных снарядов, качественное тепловизионное оборудование с французской матрицей и пушка 2А46М-5.