В Европе появился еще один автомобильный бренд — Olymp

На рынке автомобили австрийской марки ожидаются в 2023 году

В Европе стало на одного автопроизводителя больше. В столице Австрии зарегистрирована компания Olymp Cars. Один из его основателей — Modern Mobility, занимающаяся разработкой цифровых и динамических систем мобильности. Новый бренд позиционирует себя в качестве производителя оригинальных «доступных и недорогих электромобилей, произведенных с немецким и австрийским качеством».

Первой моделью в линейке новой европейской марки станет 350-сильный электромобиль Hermes с запасом хода в 700 км. Серийное производство «первенца» планируют запустить весной 2023 года. Основой модели станет фирменная масштабируемая платформа Hephaistos, поддерживающая батареи разных размеров.

В дальнейшем на рынок выйдет целое семейство «батарейных» автомобилей. Вторым в этом списке числится 4,8-метровый электровнедорожник Ares с запасом хода не менее 600 км. Также в планах седаны Apollon и Athena, пикап Artemis, семейный фургон Hera и сити-кар Selene. Позже у всех этих моделей появятся версии на водородных топливных элементах.