Украинские военные начали тренироваться на американских РСЗО HIMARS

Наконец-то в США приняли окончательное решение о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, о которых мы уже подробно писали. В настоящее время американские инструкторы уже работают с нашими военными по освоению навыков стрельбы. Обучение проходит за рубежом, в одной из европейских стран, куда эти РСЗО были заблаговременно доставлены, и займут около трех недель, сообщает Defenсe Blog.

Отметим, что в рамках недавно принятого очередного военного пакета помощи Украине, который оценивается в 700 млн долларов, США обязуются вооружить ВСУ четырьмя реактивными установками залпового огня HIMARS. В отличие от ранее поставленных гаубиц М777, эти РСЗО имеют в два раза большую дальность, а также повышенную точность. В Министерстве обороны США считают, что такое количество M142 HIMARS пока достаточно для поражения наиболее важных вражеских целей и сдерживания наступательных сил противника.