Военная техника
Украинские защитники «поджарили» российский бронеавтомобиль (фото)
Вооруженные силы Украины продолжают противостоять российским захватчикам. Наши бойцы не оставляют оркам ни единого шанса продвинуться вглубь страны. За месяц войны уничтожено огромное количество техники и личного состава противника. На этот раз украинским защитникам удалось уничтожить бронеавтомобиль «Рысь».
Сожгли «гордость российского автопрома» бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Как заявили в пресс-службе, вражеский автомобиль горел эффектно и ярко, а органические остатки оккупантов превратились в пепел.