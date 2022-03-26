Арестованные автомобили и топливо передали на нужды ВСУ

С введением в Украине военного положения изменились некоторые законодательные нормы. Большая часть нововведений направлена на то, чтобы избежать излишней бюрократии и оперативно реагировать в любой ситуации, тем самым помогая нашей армии. Так, с началом войны появилась практика передачи на нужды ВСУ арестованного по уголовным делам имущества, в том числе автомобилей.

Украинской армии за месяц противостояния российским оккупантам передали более полумиллиона конфискованных транспортных средств, которые находились на спецплощадках профильных организаций. Одними из последних отправила ВСУ и Нацгвардии машины в количестве 37 единиц Черновицкая областная прокуратура. Также организация отдала 15 тонн дизельного топлива.