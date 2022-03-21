Украинские защитники уничтожили еще один комплекс «Тор»

Один из ракетно-зенитных комплексов «ТОР М1» оккупантов не доехал до нужного пункта. По дороге он наткнулся на «подарок» от украинских саперов и больше не будет стрелять по нашим целям. Возможно, мастерам удастся восстановить этот комплекс и тогда он послужит нашим военным в защите украинской земли.

«Российский ЗРК Тор М1 не смог доехать куда должен – какие дыры на дороге)) Кто бы это мог их сделать? Украинские саперы застенчиво молчат…», – говорится в сообщении на странице Facebook Генерального штаба ВСУ.

Отметим, что «Тор» – это всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, который используется для противоракетной и противовоздушной обороны. Он контролирует воздушное пространство в очерченном районе и сбивает все цели, которые не опознаются системой «свой-чужой». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме.