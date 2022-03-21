Автомобили скоро снова станут предметом роскоши для россиян

В начала года рекомендованные розничные цены выросли в среднем на 30 процентов

Рядовые россияне, которые считают себя «непричастными» к войне в Украине, начинают чувствовать на себе последствия экономических санкций. По данным аналитиков российского рынка, с начала года цены на автомобили выросли практически на треть. Немалую в роль в этом сыграли именно санкции.

За 2,5 месяца рекомендованный розничный ценник «бестселлера» российского рынка Lada Vesta вырос на 30% и это без дилерской накрутки. Популярная в России Kia Rio подорожала на 22,7%.

В целом же динамика роста цен десяти самых востребованных на местном рынке автомобилей выглядит следующим образом: