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Автомобили скоро снова станут предметом роскоши для россиян
Рядовые россияне, которые считают себя «непричастными» к войне в Украине, начинают чувствовать на себе последствия экономических санкций. По данным аналитиков российского рынка, с начала года цены на автомобили выросли практически на треть. Немалую в роль в этом сыграли именно санкции.
За 2,5 месяца рекомендованный розничный ценник «бестселлера» российского рынка Lada Vesta вырос на 30% и это без дилерской накрутки. Популярная в России Kia Rio подорожала на 22,7%.
В целом же динамика роста цен десяти самых востребованных на местном рынке автомобилей выглядит следующим образом:
- Lada Vesta — плюс 30% с начала года;
- Kia Rio — 22,7%;
- Lada Granta — 21,5%;
- Hyundai Creta — 27,7%;
- Hyundai Solaris — 28,4%;
- Renault Daster — 41,1%;
- Lada Niva Legend — 18,0%;
- Toyota RAV4 — 23,1%;
- Lada Lagrus — 48,9%;
- Toyota Camry — 21,4%.