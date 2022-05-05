Украинские защитники уничтожили новейший российский танк «‎Прорыв»‎

Во время боев в Харьковской области украинским военным удалось уничтожить новейший танк оккупантов Т-90 «‎Прорыв», который встал на вооружение РФ в 2020 году.

По словам журналиста Андрея Цаплиенко, это первый подтвержденный случай ликвидации такой бронемашины в мире. Также в этом сражении российские кафиры потеряли МТЛБ и БМП.

«‎Сегодняшний урожай защитников Харьковской области. Российский танк Т-90. Еще дымится. Это село на Харьковщине недавно освободили украинские военные. Но сегодня утром российские кафиры попытались зайти в него еще раз. Как видите, у них это плохо вышло», – написал Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Отметим, что «‎Прорыв»‎ является модернизированной версией российского танка Т-90. Он получил более мощный двигатель, новую башню и многоканальный прицел, позволяющий вести бой в любое время суток.