В Украине создадут центры по обслуживанию зарубежной военной техники

Сегодня Вооруженные силы Украины получают большое количество разнообразной военной техники – как колесной, так и гусеничной. Поэтому концерн «Укроборонпром» планирует совместно с зарубежными производителями создать специальные центры для обслуживания и ремонта всей ее номенклатуры, в том числе и той, которая будет поставляться в послевоенные период. А в дальнейшем намечено даже организовать лицензионное производство новейших ее образцов.

Все это планируется осуществить в рамках «Программы развития оборонно-промышленного комплекса», над которой уже начали работать в «Укрборонпроме» совместно с Генштабом ВСУ, депутатами и НАН Украины. Данная программа является одним из важнейших пунктов плана послевоенного развития страны, который сегодня стоит перед созданным Указом Президента от 21 апреля Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны.