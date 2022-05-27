АвтоВАЗу так и не удалось запустить конвейер

Простой крупнейшего российского автоконцерна продлен до 3 июня

АвтоВАЗ, ощутивший санкционное давление еще в начале марта, продолжил простой сборочных конвейеров в Тольятти и Ижевске еще на неделю — с 30 мая по 3 июня включительно. Тогда же начались первые простои. Та же ситуация сохранилась в последующие месяцы. Так, в апреле сотрудников отправили в трехнедельный корпоративный отпуск, а май начался с затяжных выходных, которые должны были завершится 13 мая.

Но выйти на работу удалось далеко не всем. Большинству сотрудников «каникулы» продлили. В штатном режиме работает только Научно-технический центр и участки по производству запасных частей и обеспечивающие подразделения.

С начала мая АвтоВАЗ не выпустил ни одного автомобиля и уже не выпустит. Причина — проблемы с поставками комплектующих, возникшие в результате экономических санкций, введенных ЕС в ответ на военное вторжение России в Украину. По всей вероятности, не удалось концерну и доставить в Россию электронные компоненты, законтрактованные у альтернативного поставщика из Китая.