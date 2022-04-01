Военная техника Украинцев попросили не собирать разбитую российскую технику – в чем причина

За время военных действий на территории Украины скопилось огромное количество поврежденной и уничтоженной российской военной техники. Украинцы начали потихоньку собирать ее на металлолом. Однако делать так не нужно.

Об этом заявил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он подчеркнул, что эта техника также является доказательством агрессии и преступлений российских войск, поэтому должна быть задокументирована специалистами профильных организаций.

«На территории Черниговской области запрещается сбор уничтоженной или поврежденной любой военной техники и её элементов. Такое распоряжение №121 подписал 30 марта», – заявил Чаус.