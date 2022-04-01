Россиянам придется забыть о Lexus и Infiniti

Автомобили этих марок попали в санкционный список

Власти Японии ввели полный запрет на экспорт премиальных автомобилей и мототехники на рынок России. В санкционный список попали транспортные средства японских марок стоимость от 49 тысяч долларов. Их поставки на российский рынок остановятся 5 апреля 2022 года.

Речь идет о ряде популярных среди россиян моделей Toyota, Lexus и Infiniti. В частности, под ограничения попадут премиальный внедорожник Infiniti QX80, рамные внедорожники Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и Lexus GX, премиум-седан Lexus LS, спорт-купе Lexus LC и минивэн Toyota Alphard в версии Executive Lounge.

При этом бюджетные комплектации кроссоверов Lexus UX и Lexus NX, а также седанов Lexus ES будут поставляться. Не исключено, что на российском рынке останутся Toyota RAV4 и Toyota Camry, производство которых, по некоторым данным, восстановлено на заводе под Санкт-Петербургом.