Укроборонпром освоил ремонт российской трофейной техники

Предприятия концерна “Укроборонпром” ежедневно полностью выполняют график по производству и ремонту военной техники, утверждённый главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Кроме того, освоен ремонт российской трофейной техники. Прежде всего речь идёт о системах залпового огня “Ураган” и “Смерч”, а также зенитного ракетного комплекса “Оса” . Об этом сообщили на официальном брифинге 28 марта.

С первых дней войны концерн осуществляет перенос своих предприятий на безопасную территорию. Это касается и документооборота, который ведётся на облачных хранилищах за пределами Украины. Оборонные заводы Концерна также получили первую партию спутникового Интернета StarLink.