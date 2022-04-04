В Баштанке 78-летний мужчина уничтожил «Град» оккупантов

На защиту Украину от российских оккупантов встали не только профессиональные военные, а и обычные гражданские. Также свой вклад в общую победу вносят и мирные жители. Так, 78-летний житель города Баштанка (Николаевская область) бросил коктейль Молотова в установку «Град», чем вывел ее из строя.

Как сообщают в пресс-службе Территориальной обороны ВСУ, ранее мужчина пытался записаться в ряд терробороны, но его не вяли из-за преклонного возраста. Однако это его не остановило. Дед Василий, как только начались бои с захватчиками, пришел на ближайший блокпост и начал помогать нашим бойцам. В одну из таких стычек он взял коктейль Молотова и бросил его в «Град». Установка загорелась.