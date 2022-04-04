Новости За время войны с РФ в Украине разрушено более 20 тысяч км дорог

«Укравтодор» подсчитал потери из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. По словам заместителя главы ведомства Андрея Ивко, к 3 апреля было разрушено 23 тысячи километров дорог. Это 13% от общего количества всех автомагистралей страны.

Помимо дорог уничтожено 273 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и т.д.). Общая сумма ущерба ориентировочно составляет 874 млрд гривен. Но это не окончательная цифра, так как разрешения каждый день растут. Как заявил чиновник, больше всего инфраструктура страдает от ракетных обстрелов и бомбардировок.

«Некоторые маршруты разрушены до основания… На 3 апреля можно фиксировать, что по всей Украине разрушено 23 тысячи км дорог и 273 искусственных сооружения (мосты, путепроводы и т.д.). Общая сумма ущерба, которую мы подсчитали, – 874 млрд грн. Из них на восстановление дорог понадобиться 835 млрд грн и 39 млрд грн на восстановление мостов», – заявил Ивко.