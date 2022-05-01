Сначала кораблем, а затем грузовиками: Испания передала Украине очередную партию вооружения

На днях в польский порт Гдыня, что недалеко от Гданьска прибыл большой корабль Reina Ysabel A-06, который доставил различное вооружение из Испании для Украины. Судно типа «Ро-Ро» длиной 149 м и водоизмещением 16 361 т специально предназначено для перевозки контейнеров и автомобилей.

Около 200 т груза будет перевезено на специальную базу возле украинской границы, а это – порядка 700 км. Интересно, что в транспортироваке будут участвовать автомобили испанской армии, приехавшие тем же кораблем.

Как видно, это грузовики итальянской марки ASTRA – тактическая модель ASTRA SM66.370 (6х6) из семейства HD, появившегося в 1994 году. Машина имеет полезную нагрузку 8 т и оснащена 370-сильным дизелем IVECO. На фотографии ниже можно увидеть еще такие машины, задействованные в качестве топливозаправщиков.

В колонне автомобилей, прибывших на судне Reina Ysabel, есть и армейские грузовики испанской марки Pegaso, выпускаемые фирмой ENASA, которая в 1990 году вошла в состав IVECO. В данном случае это трехтонная модель 3046 (4х4) с характерной короткокапотной 5-местной кабиной. Она появилась в 1980 году и соответствует стандартам НАТО. Она приводится в движение 6-цилиндровым дизелем рабочим объемом 6.55 л и мощностью 170 л.с. Устанавливается 2-ступенчатая «раздатка» и механическая, 6-ступенчатая КП. Автомобиль может преодолевать подъемы крутизной до 90%, работать с прицепом полной массой 4,5 т и развивать скорость до 96 км/ч.

Всего в перевозке вооружения будет задействованы 30 грузовиков и 10 более легких автомобилей. Все они после доставки груза будут возвращены на корабль Reina Ysabel и отправлены назад в Испанию.