На Михайловской площади в Киеве в эти выходные открылась интересная выставка, на которой представлена российская военная техника, разбитая украинскими вооруженными силами за последние недели широкомасштабной войны.

Здесь, в частности, можно увидеть машину автоматизирированного комплекса радиоэлектронного подавления – типа Р-330 на гусеничном шасси, которая применялась оккупантами на территории аэродрома в Гостомеле, где находилась в нескольких десятков метров от нашего самолета-гиганта АН-225 “Мрія”.

Также в центре столицы демонстрируются остатки бронированного внедорожника «Тигр», боевая машина десанта БМД-2, а также башня от ее более позденго варианта – БМД-4. Представлен и обгоревший танк Т-72 Б3.

Вся эта грозная техника благодаря эффективным действиям ВСУ превратилась в груду металлолома и уже не несет никакой опасности. Это еще раз показывает, что даже одна из самых мощных армий мира бессильна против вольнолюбивого народа, который защищает родную землю от вероломного агрессора. Героям слава!