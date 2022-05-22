Для ВСУ нашли такие необходимые грузовики 4х4

Сегодня украинской армии очень необходимы грузовики повышенной проходимости. Речь идет не о пикапах, а о среднетоннажных машинах. И такие недавно нашли в Великобритании. Это Leyland DAF 45.150 (4х4) грузоподъемностью 4200 кг и полной массой 10 700 кг.

Машина имеет постоянный полный привод, раздаточную коробку и блокируемый межосевой дифференциал. Габаритная длина составляет 6.65 м. ширина – 2,5 м и высота – 3,43 м. Колесная база – 3,90 м. Автомобиль способен буксировать прицеп полной массой до 5400 кг, кроме того имеется лебедка на 5 т. Бортовая тентованная платформа вмещает до 20 человек.

Кабина – трехместная, крыша усилена и имеет люк, с возможностью установки турели для пулемета. В движение автомобиль приводит 6-цилиндровый 5.9-литровый турбодизель Cummins мощностью 145 л. с. Коробка передач – механическая, 5-ступенчатая Turner Spicer T5. Выпуск автомобилей был налажен в 1990 году. Около 4200 ед. поставлено для британских вооруженных сил.

А теперь самое главное. 12 таких автомобилей уже готовы отправится в Украину. Цена одной машины – около 20 тыс. долларов. С учетом доставки из Великобритании и доведения до ума, стоимость составит порядка 25 тыс. долларов. Всего же есть возможность передать нашим воинам до 50 таких грузовиков. Первостепенная задача – собрать необходимые средства. Об этом сообщает Юрий Бирюков на своей страничке в Фейсбук.