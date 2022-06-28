В Киеве выставили подбитый российский ЗРПК «Панцирь-С1»

Национальный военно-исторический музей Украины пополнился очередным трофейным экспонатом – сгоревшим зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1» рашистской армии. Данный экземпляр был уничтожен в районе села Вишеньки Черниговской области.

В общей сложности в этой войне рф потеряла не менее семи, а с учетом на днях подбитого еще одного комплекса на острове Змеиный, то и восьми таких ЗРПК. Теперь полюбоваться на останки «Панциря» можно на Михайловской площади в Киеве.

Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» начали разрабатывать еще в 1994 году, через 12 лет прошли первые испытания и только в 2012 году он был принят на вооружение. Комплекс построен на четырехосном шасси КАМАЗ-6560 (8х8) и оснащен 12-ю сверхзвуковыми ракетами 9М335/57Э6 и спаренными 30-мм автоматическими пушками 2А38М.

Ракеты имеют дальность до цели – 20 км, а по высоте – 15 км. Эффективная дальность пушек – 4 км. При этом их суммарная скорострельность составляет 5000 выстрелов в минуту. Боекомплект – 1400 снарядов. Дальность обнаружения цели – 36 км, а сопровождения – 30 км. Экипаж – 3 чел. Время развертывания – менее 5 минут. Масса комплекса – около 30 т. Стоимость – порядка 14 млн. долларов. Слава Украине!