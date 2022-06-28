Volkswagen показал еще одну особенность нового Amarok и раскрыл дату премьеры

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles продолжает искушать почитателей Amarok все новыми и новыми особенностями, которые появятся на машине следующего поколения. О матричных светодиодных фарах IQ.Light и заднем борте с тиснением названия модели мы уже рассказывали, равно как и о большом вертикальном дисплее тачскрин. А теперь остановимся на еще одной фишке интерьера – текстурированных кнопках и поворотных переключателях, с т.н. diamond look или аluminium look («бриллиантово-алюминиевым видом»). Таким образом производитель показывает новую интерпретацию классических, интуитивно понятных клавиш.

Именно они обеспечивают прямой доступ к системе помощи при парковке, кондиционеру, аварийной сигнализации и режимам движения по дороге и бездорожью. Отметим, что на Amarok появится до 20 новых систем помощи водителю, а общее их количество достигнет трех десятков.

С новым видеороликом Volkswagen Commercial Vehicles также рассекретил и точную дату премьеры нового пикапа Amarok – цифровая презентация состоится 7 июля. А в продажу машина поступит к концу года. Для первых нескольких стран автомобиль будет доступен с двухрядной кабиной Double Cab, а для некоторых стран – с одинарной Single Cab. Напомним, что предшественник разошелся по свету 830-тысячным тиражом. Популярность пикапу обеспечили различные варианты полного привода, большая грузоподъемность и, конечно же, запоминающийся дизайн.