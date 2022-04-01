В освобождении Тростянца принял участие уникальный бронеавтомобиль

Вооруженные Силы Украины продолжают зачищать от российских оккупантов все новые и новые населенные пункты. Так, 29 марта был освобожден Тростянец в Сумской области. Интересно, что в этом бойцам помогла и трофейная техника. Например, бронированный автомобиль как «Линза», используемый вражеской армией в качестве санитарного, наши бравые парни переделали под боевую машину. Вместо красного креста они нанесли украинский тризуб. А на крыше установили крупнокалиберный пулемет ДШК, сообщает Miлітарний.

Напомним, что «Линза» была захвачена возле Сум еще в начале марта. Эта машина построена на базе КАМАЗ-53949 «Тайфун-К» (4х4), но в отличие от него вместо десантного отделения оборудована специальным модулем для перевозки четырех раненых на носилках или шести в положении сидя.

Автомобиль обладает нешуточным бронированием с керамической прослойкой. В итоге корпус выдерживает обстрел бронебойными пулями 7,62 мм, а также подрыв 8 кг тротила под днищем. Однако, как показал опыт нынешних военных действий, бойцы ВСУ научились уничтожать даже самые защищенные российские бронеавтомобили.