В Украине замечены новейшие БМПТ «Терминатор»‎ оккупантов (видео)

Россия продолжает усиливать свое присутствие на территории Украины за счет систематической переброски техники и личного состава. Наряду с уже известными боевыми машинами оккупанты бросают в бой против наших защитников и новейшую технику.

Так, на подступах к Северодонецку были замечены боевые машины поддержки танков «Терминатор»‎. Всего на видео попало четыре единицы БМПТ с символами «V». Но, как сообщает издание Милитарный, ранее их видели на транспортировочном поезде, но со знаками «О».

Эта многоцелевая гусеничная машина способна противостоять легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. В оснащение «Терминатора» входит крупнокалиберный пулемет, противотанковый комплекс «Атака-Т» и две 30-ти мм пушки. Экипаж машины состоит из пяти человек.