В Украину едут испанские бронемашины URO VAMTAC

Испания отправила в Украину партию военной гуманитарной помощи. Известно, что масса груза, который включает боеприпасы, амуницию для бойцов и спецтранспорт, составила 200 тонн.

Точных данных о транспорте, который в скором времени приедет в Украину, нет. Предположительно, речь идет о 30 грузовиках и 20 бронемашинах URO VAMTAC, которые по сути являются испанским аналогом американского Hummer.

Эти бронеавтомобили идеально подходят для перевозок в условиях войны. В свое время их использовали в составе испанского миротворческого контингента в Афганистане, Конго и Ливане. VAMTAC бывают разных типов: бронированные, санитарные, полицейские, штабные, противотанковые с ПТРК BGM-71 TOW. Какие именно приедут в Украину пока неизвестно.