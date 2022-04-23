У беспошлинной растаможки машин появились ограничения – подробности

Использовать свое право на беспошлинный ввоз автомобиля из ЕС решили многие украинцы. Это привело к образованию огромных очередей на границе. Все бы ничего, но из-за этих транспортных средств в очередях вынуждены простаивать и машины с гуманитарными грузами.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, волонтеры, которые везут в Украину снаряжение для бойцов, медикаменты и продукты питания, сутками стоят на границе, что не допустимо в современных реалиях. Поэтому было принято решение об ограничении ввоза легковых машин для личных нужд.

Начиная с 00:00 25 апреля 2022 года таких автомобили можно будет оформить только в следующих пунктах пропуска:

на польской границе – «Угринов», «Грушев», «Смольниця», «Устилуг»;

на словацкой границе – «М. Березный»;

на венгерской границе – «Звонковое», «Косино».

«‎‎Наверное, в целом это неплохо, что наши граждане настолько оптимистично смотрят в будущее, что уже готовы ввозить в страну новые автомобили. Но есть нюанс. Наши партнеры в Польше, Словакии и Румынии слегка удивлены таким активным обновлением автопарка воюющей страны, для которой весь мир собирает средства на гуманитарную помощь. Думаю, в ближайшее время мы с коллегами из министерства финансов и таможенной службы предложим Кабинету министров соответствующие изменения в нормативную базу», – написал чиновник.