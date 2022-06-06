В Украину приедут танки Leopard и зенитные комплексы Shorad Aspide

Испания приняла решение об увеличении военной помощи для Украины. Если ранее она поставляла только легкое вооружение, боеприпасы и средства индивидуальной защиты, то теперь правительство страны готово передать тяжелую технику.

По данным издания El Pais, Испания готовит к отправке в Украину танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы малой дальности Shorad Aspide. Эти танки уже более 10 лет записаны в резерв и находятся на базе в Сарагосе. Отмечается, что около 40 танков намерены передать украинской армии. Но прежде их отремонтируют и модернизируют.

Также правительство Испании заявило, что готово заняться обучением украинских военных для использования данной техники. Первый этап планируют провести в Латвии, а второй – уже на территории их страны.