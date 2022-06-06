Электрический Porsche Taycan превратился в Volkswagen Harlekin

Эксклюзивный универсал построен по заказу американского сникер-дизайнер Шона Уотерспуна

Специалисты мастерской Porsche Exclusive Manufaktur подготовили уникальный Porsche Taycan в стилистике Volkswagen Golf III Harlekin 1996 года. Основой для современного «Арлекина» стал электрический универсал Porsche Taycan 4 Cross Turismo известного американского дизайнера и сооснователя сети винтажных магазинов Round Two Шона Уотерспуна.

Кузов автомобиля окрасили в сочетание цветов Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple и Ashley Green. Все оттенки разработаны специально для арт-кара и названы по именам членов семьи дизайнера. Он же разработал схему окраски электромобиля.

Те же оттенки использованы и в интерьере. Сиденья обтянуты голубой кожей с центральными вставками из вельветовой ткани цвета Atacama Beige. Такой Porsche использовал в 911 Targa 4S Heritage Edition в 2020 году. Передняя панель, дверные стойки и центральная консоль отделаны пробковым деревом. Также пробкой отделан верхняя часть обода рулевого колеса.

Из ассортимента Porsche Exclusive Manufaktur дизайнерскому электромобилю достались черные 21-дюймовые колесные диски Cross Turismo Design, крышка заднего стеклоочистителя и световая полоса с надписью Porsche.

Технически арт-кар ничем не отличается от заводского Porsche Taycan. Стандартный 380-сильный Taycan 4 Cross Turismo укомплектован двумя электродвигателями и полным приводом.