В военной технике РФ используют чипы от холодильников

Западные страны ввели против россии за ее действия в Украине беспрецедентные санкции. Из-за этого в страну-агрессор стал невозможным импорт большинства предметов, включая компьютерные чипы, которые используются в военной технике.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на слова министра торговли США Джина Раймондо, российские инженеры стали использовать чипы от импортной бытовой техники, в частности от холодильников, посудомоечных машин и другого промышленного оборудования.

Раймондо отметила, что эту информацию она получила от украинских коллег. Микрочипы были выявлены в подбитой и затрофееной технике оккупантов. По ее мнению, в скором времени из-за санкций россия потеряет способность выпускать военную технику и, как следствие, продолжать военные действия в Украине.

«Два российских производителя танков были вынуждены остановить производство из-за нехватки комплектующих. Также есть данные о том, что Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод остановили производство из-за нехватки необходимых компонентов», – подчеркнула Джина Рафмондо.