У Toyota RAV4 появился китайский двойник — SWM Tiger

Рыночная премьера кроссовера запланирована на осень 2022 года

Итальянская марка SWM, ныне принадлежащая мотоциклетной фирме Shineray Motorcycle, представила новый кроссовер под названием Tiger. С 1971 по 1984 год миланская компания SV.VM (Sironi Vergani Vimercate Milano) занималась производством мотоциклов. В 2014 году SWM возродилась, представив шесть новых моделей на Миланской ежегодной мотоциклетной выставке EICMA 2014.

Производство мотоциклов наладили на старом заводе Husqvarna в Бьяндронно недалеко от Варезе (Италия). Параллельно начали развивать автомобильное направление, а в аббревиатуру SWM вложили новый смысл. Теперь она расшифровывается Speedy Working Motors.

Партнер SWM в «автомобильном» проекте — китайская Brilliance China Auto. Компании основали совместное предприятие, которое и производит автомобили марки. До недавнего времени линейка SWM состояла из двух кроссоверов и двух компактвенов. Теперь к ним присоединился новый кроссовер Tiger, сравнимый с Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail.

Брутальная новинка в стилистике классических американских внедорожников построена на той же платформе, что и все остальные модели марки: передний привод и независимая подвеска сзади. По предварительным данным, Tiger будет доступен с двух- и трехрядным салоном. Ожидать цифровой панели клиентам не стоит. Все приборы аналоговые, а экран мультимедийной системы по нынешним меркам весьма скромный, в смысле диагонали.

Под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 116 л.с. Более подробной технической информации о новинке нет. Не озвучиваются и динамические характеристики модели. Несмотря на многообещающее имя, рассчитывать на какие-то особые данные, не приходится.

На китайском рынке SWM Tiger появится осенью этого года. Ценник кроссовера, по всей вероятности, станет известен ближе старту продаж.