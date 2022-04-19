Великобритания готовит к отправке в Украину бронированные ракетные установки Stormer

Великобритания продолжает поставлять в Украину новейшую военную технику для борьбы с российскими оккупантами. На этот раз она готовит к передаче суперэффективные бронированные ракетные установки Stormer High Velocity Missile.

Как утверждают эксперты, эти установки могут нанести колоссальный ущерб российской авиации, ведь они способны поражать вражеские самолеты и вертолеты, летящие на низких высотах. Stormer HVM оснащены высокоскоростными ракетами Starstreak. Дальность стрельбы – до 7000 м, а высота – до 5000 м.

Для управления комплексом необходимо три человека экипажа (командир, стрелок и водитель). Скорость, которую развивают Stormer, достигает 80 км/ч, поэтому они могут выстрелить и быстро покинуть позиции. Кроме того, ракетные установки могут передвигаться по влажной почве, поэтому их можно использовать в любое время года. Сообщает британское издание The ​​Sun.