Новости Доля электромобилей на мировом рынке за 10 лет увеличилась в 41 раз

В 2021 году в мире было продано 6,75 миллионов электромобилей

2021 год стал рекордным для мирового рынка электромобилей. На «электрический» сегмент пришелся весь прирост мирового автомобильного рынка. По данным EV-volumes (база данных мировых продаж электромобилей), в течение года было продано 6,75 миллионов электромобилей, на 108% больше, чем в 2020 году.

Из них 3,4 млн пришлось на Китай. По сравнению с тем же 2020-м продажи «зеленых» автомобилей в этой стране в 2021 году выросли на 155% или на 2,06 млн. Второе место за Европой — 2,3 млн, что на 66% больше, чем годом ранее.

Третья позиция за США — 735 тысяч за год. Далее следует Южная Корея — 114,5 тысяч. В Израиле, Австралии, Индии и Японии продажи электромобилей составили более 10 тысяч.

В целом за последние 10 лет продажи «батарейных» автомобилей выросли в 41 раз, а их доля на мировом рынке достигла 8,3%. Для сравнения, в 2012 году на электромобили пришлось всего 0,2% рынка.