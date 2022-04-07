Великобритания отправит в Украину бронеавтомобили Mastiff и Jackal

Военное командование Великобритании намерено отправить в Украину бронированную технику. В настоящее время разрабатывается план передачи. Отгрузка запланирована на ближайшее время.

Первыми готовят к отправке двухосные разведывательно-дозорные бронеавтомобили Jackal. Они отличаются превосходной маневренность и управляемостью. В машине может разместиться до 5 человек. К тому же в их оснащение входит 12,7-мм пулемет. Так что в случае необходимости, бойцы могут оказать достойное сопротивление врагу.

Также на вооружение украинских защитников поступят трехосные патрульные защищенные машины Mastiff. Они имеют специальный отсек, в котором может разместиться до 8-ми военнослужащих. Бронеавтомобиль может комплектоваться: 7,62-мм автоматическим пулеметом, 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом или 40-мм гранатометом.