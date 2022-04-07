Новости Что-то пошло не так — в марте российский авторынок рухнул на 63%

В первом квартале 2022 года россияне купили почти на 30% меньше автомобилей, чем за аналогичный период 2021 года

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за март 2022 года. Как сообщается, в течение месяца было продано 55 129 транспортных средств, что на 62,9% меньше, чем в том же месяце 2021 года. Для сравнения, в марте 2020 года, когда жизнь практически остановилась на фоне первой волны Covid-19, было реализовано 38 922 автомобиля.

В целом в течение первых трех месяцев 2022 года российские дилеры продали 277 332 автомобиля. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года падение спроса составило 28,4%.

Три строки в «пятерке» самых продаваемых моделей марта 2022 года достались российским «Ладам», что вполне логично, на фоне сокращения поставок и сворачивания локального производства автомобилей мировых брендов. Первая строка рейтинга досталась Lada Granta — 3433 продажи за месяц, на 9253 ед. меньше, чем в марте 2021 года. На втором месте Lada Vesta — 3167 ед., на 5612 ед. меньше, чем годом ранее. Lada Niva оказалась четвертой — 2889 ед. (- 3118 ед.).

Третье место за Kia Rio — 2918 продаж (- 5184 ед.), пятое за Hyundai Solaris — 1666 продаж (- 4279 ед.). Для сравнения, в феврале эти модели занимали первое и второе места по количеству продаж соответственно.

Среди автопроизводителей наименьшее падение спроса ощутил российский АвтоВАЗ, который и выпускает семейство Lada: 12 289 продаж, что на 64% меньше, чем в марте 2021 года. Далее следуют: Kia — 6336 ед.(- 68%), Hyundai — 4909 ед. (- 68%), Renault — 4072 ед. (- 65%) и Toyota — 3231 ед. (- 69%). Максимальное падение продаж — 91% — зафиксировано у Lexus (229 ед.), Chevrolet (82 ед.) и Foton (1 ед.).

Так выглядит ситуация на российском авторынке на фоне экономических санкций. Надеемся, что апрельская статистика будет еще хуже.