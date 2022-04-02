Великобритания отправит в Украину бронированные "скорые"

Известный британский производитель санитарных автомобилей для армии – Venari Group решил помочь Украине. 25 марта на предприятии началась кропотливая работа по переоборудованию военных автомобилей в бронированные “скорые”.

И первые машины уже готовы и ждут своей отправки. По заявлению фирмы, Украина в результате активных боевых действий ежедневно теряет до десяти автомобилей скорой помощи и британские “крепыши” будут весьма кстати.

Как видно по фото, готовые “скорые” от Venari Group построены на базе армейских вездеходов – Mercedes-Benz Unimog, а также менее известного у нас Pinzgaurer колесной формулы 6х6. Последний представляет собой машину второго поколения модель 718, которая начала выпускаться Steyr-Daimler-Puch ещё в 1986 году. А в 2000 году права на ее производство выкупила британская компания Automotive Technic. Последующим владельцем стала фирма BAE Systems Land & Armaments, также из Великобритании, которая выпускала машину до 2009 года.

Отметим, что Pinzgaurer 718 грузоподьемностью 1500 кг получил рядный 6-цилиндровый 114-сильный турбодизель Volkswagen D24T и 4-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF в качестве стандартного оборудования, была доступна и 5-ступенчатая “механика”.