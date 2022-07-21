Alpine презентует электрический спорткар на Гран-при Франции Формулы 1

На предстоящем Гран-при Франции Формулы 1, которое состоится уже 24 июля, компания Alpine презентует электрический спорткар A110 E-ternite. Главной целью разработчиков новой машины было добиться таких же ходовых качеств, что и на известном собрате с ДВС.

Начнем с того, что машина получила аккумуляторную технологию от модели Renault Megane E-Tech, хотя сами батарейные блоки были переработаны. Всего их 12, причем для лучшего распределения веса 4 из них расположили спереди, а 8 – сзади. Сами батареи весят 392 кг, что повысило массу автомобиля всего на 258 кг – до 1378 кг.

Специально для электрокара бала разработана 2-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DCT, что позволяет передавать максимальный крутящий момент без разрыва потока мощности.

Если сравнить обе модели – с ДВС и электрическую, то вот что получается. Бензиновый Alpine A110 Ace имеет мотор в 215 кВт (320 Нм), а E-ternite – в 178 кВт (300 Нм). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,4 и 4,5 с соответственно. Максимальная скорость – 260 и 250 км/ч. Время прохождения километрового отрезка с места – 22,8 и 23,7 с. А запас хода составляет 550 и 420 км – для модели с ДВС и электро.

Отметим, что в конструкции E-ternite применен экологически чистый материал на основе льна, не отличающийся по прочности от карбона, произведенный французской компанией Terre de Lin. Из него в частности выполнена двухсекционная съемная крыша. Более того, на втором прототипе «льняными» сделана обшивка капота, заднее стекло, решетка радиатора, каркасы сидений и задние аэродинамический обвес.

A110 E-ternite также отличается новой мультимедийной системой с экраном планшетного типа, а также высококлассной акустикой с 8-ю динамика и сабвуфером.