Вездеходы Torsus Praetorian стали на защиту Киевской и Ровенской областей

На днях три полноприводных автобуса Torsus Praetorian были переданы для Киевской и Ровенской областей. Теперь они будут использоваться для перевозки личного состава ВСУ, задействованных в обороне. Каждая машина может перевозить до 32 бойцов.

Как отметил генеральной директор компании Torsus – Вахтанг Джукашвили, транспорт предоставлен в бесплатное пользование, сообщается на страничке Ровенской обладминистрации в Фейсбук.

Отметим, что Torsus Praetorian является уникальной разработкой наших соотечественников, основавших компанию Pulsar Expo. Он построен на полноприводном шасси MAN и имеет кузов из композитных материалов.

У машины просто потрясающая проходимость: дорожный просвет в 389 мм, угол подъема в 39 град. и крена 28 град., брод – 900 мм. Автобус полной массой 13,5 т приводится в движение 6,9-литровым 290-сильным турбодизелем, агрегатированным с 12-ступенчатой автоматической коробкой передач MAN TipMatic. Производство осуществляется на предприятии в Братиславе.

Torsus Praetorian уже хорошо знаком в украинской армии. Партию таких машин в виде мобильных комплексов видеонаблюдения получили пограничники. Именно эти автобусы принимали участие в недавнем военном параде в Киеве, посвященном 30-летию Независимости Украины. Кроме того, Torsus Praetorian поставлен в Нацгвардию в виде медицинского эвакуационного автобуса – с уникальной гидравлической системой подъема носилок.

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