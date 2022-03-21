Импортозамещение пробуксовывает — АвтоВАЗ останавливает прием заявок на автомобили Lada

Российский автоконцерн не может обслужить заявки дилеров из-за проблем с поставками комплектующих

Российский автоконцерн АвтоВАЗ уведомил дилеров и приостановке приема заявок на автомобили Lada на май 2022 года. Причиной тому стали «серьезные» проблемы с поставками полупроводниковых комплектующих, возникшие из-за экономических санкций, введенных Евросоюзом, Великобританией и США в ответ на войну, развязанную Россией против Украины.

Проблемы с производством семейства русских «бестселлеров» Lada Granta и Lada Niva Legend у АвтоВАЗа начались практически через неделю после ввода экономических санкций. Конвейеры заводов в Тольятти и Ижевске простаивали в марте и, как стало известно на прошлой неделе, будут стоять и в апреле. И еще большой вопрос восстановят ли производство «Лад» в мае. Будем надеяться, что нет.