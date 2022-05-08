Вместе с гаубицами M777 в Украину поставлены бронированные грузовики Oshkosh

Мы уже писали о первых, поставленных в Украину из США гаубицах M777 калибра 155 мм. Они уже успешно используются на фронте против рашистов. На днях в соцсетях появилась фотография, на которой показана одна такая гаубица в походном положении. А буксирует ее по шоссе интересный грузовик с бронекабиной.

Как удалось выяснить, это представитель семейства средних тактических автомобилей армии США – M1083A1P2. Они были разработаны компанией Stewart & Stevenson на основе австрийских грузовиков Steyr 12M18 с использованием не менее 50% американских комплектующих.

Машины предлагаются с колесной формулой 4х4 и 6х6 и имеют полезную нагрузку в зависимости от модели – 2,5; 5,0; 9,0 и 10,0 т. С 1996 по 2006 гг. их выпускал Stewart & Stevenson, а с 2007 по 2011 г. BAE Systems – в последнем случае произведено около 74 тыс. ед. Сегодня машины собираются компанией Oshkosh – на август 2021 г. уже сделано порядка 40 500 ед.

Что же касается бронекабины, то ее разработала BAE Systems в соответствии со стратегией армии США по бронетехнике – LTAS (Long Term Armor Strategy). Их выпущено около 9000 ед. Бронекабины существуют в двух вариантах: A-Kit и более защищенном – B-Kit (как на заглавном фото).

Отметим, что Oshkosh M1083A1P2 приводится в движение 6-цилиндровым 7,2-литровым турбодизелем Caterpillar С7 мощностью 275 л. с., работающим в паре с автоматической 7-ступенчатой коробкой передач Allison 3700. Машина грузоподъемностью 5 т имеет максимальную скорость 94 км/ч и запас хода 483 км.